ŞU AN TÜRKİYE'DE TATİL YAPIYOR

Takvim'de yer alan habere göre, şu anda Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi biten Karaman'ın bonservisi elinde.