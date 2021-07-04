05 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu duble yaparak tamamlayan Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra Kenan Karaman'ı da renklerine kattı. Sergen Yalçın'ın transfere onay vermesinden sonra tecrübeli oyuncu imzayı attı. 27 yaşındaki yıldız kısa süre içinde İstanbul'da olacak. İşte Kartal'ın kadrosuna kattığı başarılı oyuncunun sözleşme detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Beşiktaş yerli transferinde 2. bombayı patlattı... Kara Kartal, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu. Başarılı hocanın Kenan'la ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı.

Son dakika transfer haberi: Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

ŞU AN TÜRKİYE'DE TATİL YAPIYOR

Takvim'de yer alan habere göre, şu anda Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi biten Karaman'ın bonservisi elinde.

Son dakika transfer haberi: Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

GEÇEN SEZON 9 GOLE KATKI VERDİ

Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Kenan Karaman hücuma katkısı dışında takım savunmasına verdiği destekle de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor.

Son dakika transfer haberi: Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

MİLLİ TAKIM'DA 25 MAÇTA 5 GOL ATTI

Beşiktaş'ın el sıkıştığı Kenan Karaman, A Milli Takımımız'ın vazgeçilmez isimlerinden biri konumunda... Yıldız oyuncu Milli Takım'da 25 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı. 27 yaşındaki kanat-forvet son olarak Alman Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giydi. Kenan Karaman kariyeri boyunca 277 maçta forma giydi. Karaman 277 maçta rakip fileleri 73 kez havalandırdı.

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