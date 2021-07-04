Son dakika transfer haberi: Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu duble yaparak tamamlayan Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra Kenan Karaman'ı da renklerine kattı. Sergen Yalçın'ın transfere onay vermesinden sonra tecrübeli oyuncu imzayı attı. 27 yaşındaki yıldız kısa süre içinde İstanbul'da olacak. İşte Kartal'ın kadrosuna kattığı başarılı oyuncunun sözleşme detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yerli transferinde 2. bombayı patlattı... Kara Kartal, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu. Başarılı hocanın Kenan'la ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı.
ŞU AN TÜRKİYE'DE TATİL YAPIYOR
Takvim'de yer alan habere göre, şu anda Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi biten Karaman'ın bonservisi elinde.
GEÇEN SEZON 9 GOLE KATKI VERDİ
Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Kenan Karaman hücuma katkısı dışında takım savunmasına verdiği destekle de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor.
MİLLİ TAKIM'DA 25 MAÇTA 5 GOL ATTI
Beşiktaş'ın el sıkıştığı Kenan Karaman, A Milli Takımımız'ın vazgeçilmez isimlerinden biri konumunda... Yıldız oyuncu Milli Takım'da 25 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı. 27 yaşındaki kanat-forvet son olarak Alman Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giydi. Kenan Karaman kariyeri boyunca 277 maçta forma giydi. Karaman 277 maçta rakip fileleri 73 kez havalandırdı.
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