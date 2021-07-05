05 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı Stefano Marrone’ye emanet edecek! (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta takım Marrone’ye emanet
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika spor haberi: Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş'ta yeniden anlaşma sağlanan Sergen Yalçın, ikinci kamp dönemine kadar takımı kondisyoner Stefano Marrone'ye bıraktı. İşte detaylar... (BJK haberleri)

Yeni sezonun çalışmalarına bugün 18.00'de başlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci kamp etabına kadar takımı kondisyoner Stefano Marrone'ye emanet edecek.

Temmuz ayının ortasına kadar futbolcuları yoğun bir temponun içerisine sokacak olan Yalçın, bu zorlu kulvarın ardından ödül olarak takıma bayram izni verecek. Bayramın ardından hazırlıkların ikinci etabı için yurt dışına çıkacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için, güçlü takımların olduğu bir turnuvaya katılacak. İspanya ve Slovenya'daki bazı turnuvaları gündemine aldıran deneyimli teknik adam, takımı pandeminin izin verdiği coğrafyaya götürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'dan forvet bombası! İngilizler önerdi Kartal'dan forvet bombası! İngilizler önerdi
Kartal transferi bitirdi! Salih'ten sonra... Kartal transferi bitirdi! Salih'ten sonra...
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör