Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı Stefano Marrone’ye emanet edecek! (BJK spor haberi)
Son dakika spor haberi: Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş'ta yeniden anlaşma sağlanan Sergen Yalçın, ikinci kamp dönemine kadar takımı kondisyoner Stefano Marrone'ye bıraktı. İşte detaylar... (BJK haberleri)
Yeni sezonun çalışmalarına bugün 18.00'de başlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci kamp etabına kadar takımı kondisyoner Stefano Marrone'ye emanet edecek.
Temmuz ayının ortasına kadar futbolcuları yoğun bir temponun içerisine sokacak olan Yalçın, bu zorlu kulvarın ardından ödül olarak takıma bayram izni verecek. Bayramın ardından hazırlıkların ikinci etabı için yurt dışına çıkacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için, güçlü takımların olduğu bir turnuvaya katılacak. İspanya ve Slovenya'daki bazı turnuvaları gündemine aldıran deneyimli teknik adam, takımı pandeminin izin verdiği coğrafyaya götürecek.
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