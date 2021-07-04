04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Joao Mario krizi!
Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde olan Joao Mario hamlesinde flaş gelişmeler oldu. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Mario; Beşiktaş dışında Nice, Villarreal ve S. Moskova'nın ilgisini çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre Portekizli oyuncuya daha en somut teklifi sunan Spartak Moskova. Bu arada Mario için Portekiz'de kriz çıktı. Inter ile Sporting arasındaki görüşmeler durdu. Portekizli 10 numarayı Benfica istiyor, ancak Inter 2 günden önce Benfica ile anlaşırsa Mario için 30 milyon euro tazminat ödemesi gerekecek.
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