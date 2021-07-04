Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu sınırını açıklamasının ardından kulüpler yerli oyunculara yönelmeye devam ediyor. Beşiktaş bu doğrultuya göre 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ın sözleşmesini uzattı. (BJK spor haberleri)