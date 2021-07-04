Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde olan Joao Mario hamlesinde flaş gelişmeler oldu. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)