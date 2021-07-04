04 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Utku Yuvakuran'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu sınırını açıklamasının ardından kulüpler yerli oyunculara yönelmeye devam ediyor. Beşiktaş bu doğrultuya göre 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ın sözleşmesini uzattı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren Utku Yuvakuran ile sözleşme yenilendi. Fotomaç'ın haberine göre 23 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı öğrenildi. Geçen sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile beraber güven aşıladığı Utku Yuvakuran, 6 Süper Lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 11 karşılaşmada forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beylerbeyi'nden transfer edilen genç eldiven, o tarihten bu yana siyah beyazlılarda forma giyiyor.
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