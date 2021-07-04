Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Max Meyer harekatı!
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer arayışları sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın '10 numara' ısrarından dolayı rota bu bölgeye çevrildi. Yönetim bu doğrultuya göre gündemine Alman futbolcu Max Meyer'i aldı. İşte transferdeki son gelişmeler... (BJK spor haberleri)
Siyah-beyazlılarda 10 numara arayışları tüm hızıyla sürüyor. Yılda 5 milyon dolar isteyen Alex Teixeira ile en az 7.5 milyon euro bonservis ödenmesi gereken Joao Mario isimleri sürekli Beşiktaş ile anılırken; yabancı basının bu isimleri gündemde tutması ve Beşiktaşlı futbolcuların da bu isimlerle poz vermeleri heyecanı artırıyor.
SENELİK 900 BİN EURO
Alman oyuncuya yıllık 900 bin eurodan 2 yılda 1.8 milyon euro önerdi. Ayrıca Alman oyuncuya 1.2 milyon euroluk da başarı bonusu teklif edildi. Son dönemde sürekli düşüş içinde olan Meyer için Beşiktaş'ın en önemli rakibinin ise Portekiz'in Braga takımı olduğu iddiası ortaya atıldı.
Schalke, Crystal Palace ve Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Alman oyuncu ilk parladığı yıllarda Alman Milli Takımı'na seçilmiş, Mesut Özil'den 10 numaralı formayı alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak 4 kez Alman Milli Takımı'nda oynayan Meyer bir daha üzerine hiç ekleme yapamadı. 26 yaşında serbest oyuncu statüsüne düştü.
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