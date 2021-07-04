04 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Sassoulo açıkladı! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Kaan Ayhan için birbirlerine girdiler

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Kaan Ayhan için kıyasıya bir yarış içinde. Üç büyüklerin peşine düştüğü milli oyuncu için İtalyan ekibi Sassoulo, "Beşiktaş ve Galatasaray transferde bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" açıklamasını yaptı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Sassoulo açıkladı! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Kaan Ayhan için birbirlerine girdiler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Transferde yerli isimlere ilgi artarken 3 büyükler Kaan Ayhan'ın peşinde. Sassoulo yetkilileri, Sabah'a yaptıkları açıklamada, Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Yeşil-siyahlı kulüp, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. İki kulüp G.Saray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon da nabız yoklayan Cimbom yine masada…

Son dakika transfer haberi: Sassoulo açıkladı! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Kaan Ayhan için birbirlerine girdiler

KARTAL'IN TEKLİFİ 2.5 MİLYON EURO

Ancak Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile işi hızlandırdığı öğrenildi. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Kaan için kulübü 5 milyon Euro'dan kapıyı açtı. İtalyanlar bu bedeli bulamazsa kiralama opsiyonuna yönelme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Sassoulo açıkladı! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Kaan Ayhan için birbirlerine girdiler

Beşiktaş, milli yıldız için kiralama ücreti ödeyip kadroya dahil etmeyi ve gelecek sezon sonuna ise 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koymak istiyor. A Milli Takım formasını 40 kez giyen Kaan Ayhan 4 gol buldu.

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