04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira Beşiktaş'a haber yolladı!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Alex Teixeira konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmayı çok istediği Brezilyalı futbolcu Çin'de aldığı maaşından büyük bir fedakarlığa giderek Beşiktaş'a haber yolladı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın transferi için uğraştığı Alex Teixeira, yakın dostu Josef de Souza'nın büyük ısrarı sonrasında Çin'de aldığı 10 milyon dolardan yarı yarıya fedakarlık yaparak 5 milyon dolara siyah-beyazlı formayı giyebileceğini söyledi. Fotomaç'ın haberine göre ancak bu rakam, Beşiktaş'ın Ljajic'i gönderebilirse vermeyi planladığı 2 milyon euro'nun çok çok üzerinde. Forvet transferi için bile maksimum 2.5 milyon euro'luk bir üst limit belirleyen Beşiktaş'ın Alex'e istediği rakama ulaşamadı
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