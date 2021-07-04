04 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın neşteri vurdu! "Ljajic'i kadroda istemiyorum"

Sergen Yalçın neşteri vurdu! Kadroda istemiyorum
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yönetime raporunu verdi. Deneyimli teknik adam, Adem Ljajic'i kadroda düşünmediğini ve kulüp bulmasını istediğini belirti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e yol göründü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la gelecek sezon için yapılan kadro değerlendirilmesinde Ljajic'in üzeri çizildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sergen Hoca'nın, Ljajic için "İhtiyacım yok. Gönderilsin" raporu vermesi üzerine yönetim Boşnak asıllı oyuncuya kapıyı gösterdi. Beşiktaş'a iki sezon önce 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Ljajic'in kendisine kulüp bulması gerektiği söylendi. 29 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli de istenmeyecek.

TEIXEIRA YAKLAŞTI

Siyah beyazlılar Teixeira'yı transfer edebilmek için Ljajic'i gözden çıkarmış oldu. Yıllık 2,5 milyon avroluk maliyetiyle de dikkati çeken Boşnak asıllı oyuncu eğer ayrılmak istemezse kadro dışı bırakılacak. Bu arada Teixeira için çaba gösteren Josef de Souza'nın dün sosyal medyada, futbolcunun kızının mesajının altına, "Türkiye'ye görüşürüz" diye yazması taraftarı iyice heyecanlandırdı. Josef'in bu yazısı transferin bitme noktasında olduğunu göstermiş oldu.

TÖRE İKİ YIL DAHA

Beşiktaş'ta dün iç transferde de gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlılar Gökhan Töre ile iki, kaleci Utku Yuvakuran'la üç yıllık sözleşme yeniledi. Boyd'a ise kampa katılmayacağı kendisine tebliğ edildi.

SALİH TURP GİBİ

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk transferi olan Salih Uçan dün sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncunun kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmadı. Salih Uçan bugün imzayı attıktan sonra takımın yarın başlayacağı kamp çalışmalarına katılacak.

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