Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem sol ayaklı olan hem de atletik özelliklere sahip sert bir savunmacı istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, listesine Valencia ile yeni sözleşme imzalamayan ve serbest statüde olan yıldız stoper Eliaquim Mangala'yı dahil etti.