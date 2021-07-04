04 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından yer alacak Beşiktaş, stoper bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Valencia ile sözleşmesi sona eren Eliaquim Mangala için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.07.2021

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem sol ayaklı olan hem de atletik özelliklere sahip sert bir savunmacı istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, listesine Valencia ile yeni sözleşme imzalamayan ve serbest statüde olan yıldız stoper Eliaquim Mangala'yı dahil etti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek

Yeni Asır'ın haberine göre; Kariyerinde daha önce Porto, Manchester City, Everton formaları da giyen Fransız stoper için harekete geçen Kara Kartal, oyuncunun bonservisinin elinde olması sebebiyle bir hayli istekli.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek

10 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği kriterlere bire bir uyan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, şartların oluşması durumunda gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek

Mangala geçen sezon Valencia formasıyla toplam 10 maça çıktı. Manchester City, 2014 yılında Mangala için Porto'ya 45 milyon Euro ödemişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek

SALİH UÇAN İMZALADI

Beşiktaş'ta daha önce anlaşmaya varılan Salih Uçan dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek

27 yaşındaki yıldız oyuncu yıllık 8 milyon lira ücret alacak. Salih Uçan, siyah-beyazlı ekip ile yarın antrenmanlara çıkacak. Öte yandan Beşiktaş, Gökhan Töre ile de 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'a bedava transfer! İşte yeni '10 numara' Kartal'a bedava transfer! İşte yeni '10 numara'
Beşiktaş'ta Joao Mario krizi! Beşiktaş'ta Joao Mario krizi!
Beşiktaş'ın kupaları Ankara'da taraftarla buluştu! Beşiktaş'ın kupaları Ankara'da taraftarla buluştu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör