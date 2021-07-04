Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Eliaquim Mangala harekatı! Bonservissiz gelecek
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından yer alacak Beşiktaş, stoper bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Valencia ile sözleşmesi sona eren Eliaquim Mangala için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem sol ayaklı olan hem de atletik özelliklere sahip sert bir savunmacı istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, listesine Valencia ile yeni sözleşme imzalamayan ve serbest statüde olan yıldız stoper Eliaquim Mangala'yı dahil etti.
Yeni Asır'ın haberine göre; Kariyerinde daha önce Porto, Manchester City, Everton formaları da giyen Fransız stoper için harekete geçen Kara Kartal, oyuncunun bonservisinin elinde olması sebebiyle bir hayli istekli.
10 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği kriterlere bire bir uyan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, şartların oluşması durumunda gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.
Mangala geçen sezon Valencia formasıyla toplam 10 maça çıktı. Manchester City, 2014 yılında Mangala için Porto'ya 45 milyon Euro ödemişti.
SALİH UÇAN İMZALADI
Beşiktaş'ta daha önce anlaşmaya varılan Salih Uçan dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
27 yaşındaki yıldız oyuncu yıllık 8 milyon lira ücret alacak. Salih Uçan, siyah-beyazlı ekip ile yarın antrenmanlara çıkacak. Öte yandan Beşiktaş, Gökhan Töre ile de 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
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