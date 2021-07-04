Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeniden Cenk Tosun için transfer görüşmelerine başladı! (BJK haberi)
Son dakika spor haberi... Rekor bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan ve yaşadığı sakatlık sebebiyle beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak görev alıyordu. 2022 yılına kadar Everton ile sözleşmesi devam eden Cenk Tosun için yeniden transfer görüşmeleri başladı. (BJK haberi)
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi... Siyah-Beyazlılar, bir yandan golcü ararken bir yandan da Cenk Tosun'un yeniden bedelsiz kiralanması için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.
İngiliz ekibiyle anlaşılması halinde Cenk, futbola döndükten sonra da Beşiktaş forması giyecek. Bilindiği gibi tecrübeli golcü, geçen sezon BB Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.
Cenk'in ekim ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Yıldız futbolcu planlanan sürede sahalara dönse bile 1.5, 2 ay Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.
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