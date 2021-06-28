28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adam Ounas harekatı! Rachid Ghezzal ikna etti

Geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş'ın en çok verim aldığı oyunculardan birisi de Rachid Ghezzal'dı. Cezayirli yıldız için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bir başka Cezayirli oyuncu Adam Ounas'a da kancayı takmıştı. 24 yaşındaki futbolcu için Ghezzal devreye girdi ve vatandaşını ikna etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adam Ounas harekatı! Rachid Ghezzal ikna etti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını giyen yıldız sağ kanat oyuncusu Adam Ounas ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Cezayirli oyuncu ile Galatasaray da görüşürken, Beşiktaş cephesini sevindiren gelişmeler yaşandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adam Ounas harekatı! Rachid Ghezzal ikna etti

Cezayir basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; Ounas'ın seçimini yaptığı ve Beşiktaş'ı tercih ettiği yazıldı. Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adam Ounas harekatı! Rachid Ghezzal ikna etti

Cezayirli futbolcu, sağ kanadın yanı sıra; sol kanatta ve hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu gibi görev yapabiliyor. Geçen sezon Crotone'de kiralık olarak forma giyen Ounas, 25 maçta 4 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adam Ounas harekatı! Rachid Ghezzal ikna etti

RACHID GHEZZAL İKNA ETTİ

Ounas'ın siyah-beyazlı takımı seçmesinde vatandaşı Ghezzal'in büyük rolü olduğu bildirildi. Rachid'in milli takımdan da arkadaşı olan Ounas'a "Neden sürekli Beşiktaş'a öncelik verdiğimi sanıyorsun. Muhteşem bir kulüp. Üstelik bu yıl taraftarlar da olacak. Bu coşkuyu tarif edemem" dediği bildirildi.

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