Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adam Ounas harekatı! Rachid Ghezzal ikna etti

Cezayir basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; Ounas'ın seçimini yaptığı ve Beşiktaş'ı tercih ettiği yazıldı. Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi.