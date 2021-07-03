03 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş karar! Tyler Boyd ve Umut Nayir kampa katılmayacak

Beşiktaş'tan flaş karar! O isimler kampa çağrılmadı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen Tyler Boyd ve Umut Nayir kamp kadrosuna dahil edilmedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı takımda gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da önem taşırken, flaş bir karar alındı.

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Hajduk Split'te kiralık olarak oynayan Umut Nayir, kampa katılmayacak. 28 yaşındaki oyuncuyla Türkiye'den 4 kulübün ilgilendiği ortaya çıktı.

TYLER BOYD DA ÇAĞRILMADI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Tyler Boyd'u da kamp kadrosuna çağırmadı.

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