Beşiktaş'tan flaş karar! Tyler Boyd ve Umut Nayir kampa katılmayacak
Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen Tyler Boyd ve Umut Nayir kamp kadrosuna dahil edilmedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Siyah-beyazlı takımda gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da önem taşırken, flaş bir karar alındı.
Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Hajduk Split'te kiralık olarak oynayan Umut Nayir, kampa katılmayacak. 28 yaşındaki oyuncuyla Türkiye'den 4 kulübün ilgilendiği ortaya çıktı.
TYLER BOYD DA ÇAĞRILMADI
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Tyler Boyd'u da kamp kadrosuna çağırmadı.
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