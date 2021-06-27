27 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile sözleşme uzattı!

Beşiktaş'ta 2 yıldızla anlaşma tamam!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Gelecek sezon daha alternatifli bir kadro kurarak hem ünvanını korumak hem de Devler Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş, Atiba ve Gökhan Töre ile sözleşme yenileme kararı aldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Bir yıllık anlaşma yapılan Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı kulüp, öncelikle Atiba ve Gökhan Töre ile mukavele yenileme kararı aldı. Transfer çalışmalarını yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, her iki oyuncuyla da fazla sorun yaşamadan anlaşma sağladı. İki isimle de 1 yıl uzatıldı.

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