26 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Hedefte Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde golcü arayışları sürüyor. Siyah beyazlılar Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılması üzerine önemli bir kan kaybı yaşadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, hem Süper Lig'e hem de Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak bir forvet istiyor. Bu istek doğrultusunda yönetim, yıldız santrforlar için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Hedefte Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2021

Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar'ın ayrılışı sonrasında kadrosuna marka bir golcü katmakta kararlı... Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra golcü arayışlarına hız verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Hedefte Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var

Bu doğrultuda başarılı teknik adamın listesindeki iki isme yöneldi. Takvim'in haberine göre; Kartal, İspanyol golcü Diego Costa ve Sırp Aleksandar Mitrovic'ten birini istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Hedefte Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var

COSTA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Kartal'ın önümüzdeki hafta golcü transferini sonlandırmak istediği öğrenildi... Beşiktaş'ta öncelikli hedef Mitrovic gözükse de Diego Costa ile de temaslar halen sürüyor...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Hedefte Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var

YÖNETİM ŞOVA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş Yönetimi iki yıldızın menajerlerine son tekliflerini yaptı. İki golcü önümüzdeki hatf dönüş yapacak. Yönetim yıldız bir forvet alarak taraftarı bir kez daha mutlu etmek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın Borre teklifi belli oldu! Yıllık ücret + imza parası + bonus Beşiktaş'ın Borre teklifi belli oldu! Yıllık ücret + imza parası + bonus
Beşiktaş'a Alman kaleci! Ersin'in yerine... Beşiktaş'a Alman kaleci! Ersin'in yerine...
Kartal'a Kolombiyalı 10 numara! Yapılan teklif ortaya çıktı Kartal'a Kolombiyalı 10 numara! Yapılan teklif ortaya çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör