Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü harekatı! Hedefte Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic var
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde golcü arayışları sürüyor. Siyah beyazlılar Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılması üzerine önemli bir kan kaybı yaşadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, hem Süper Lig'e hem de Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak bir forvet istiyor. Bu istek doğrultusunda yönetim, yıldız santrforlar için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar'ın ayrılışı sonrasında kadrosuna marka bir golcü katmakta kararlı... Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra golcü arayışlarına hız verdi.
Bu doğrultuda başarılı teknik adamın listesindeki iki isme yöneldi. Takvim'in haberine göre; Kartal, İspanyol golcü Diego Costa ve Sırp Aleksandar Mitrovic'ten birini istiyor.
COSTA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Kartal'ın önümüzdeki hafta golcü transferini sonlandırmak istediği öğrenildi... Beşiktaş'ta öncelikli hedef Mitrovic gözükse de Diego Costa ile de temaslar halen sürüyor...
YÖNETİM ŞOVA HAZIRLANIYOR
Beşiktaş Yönetimi iki yıldızın menajerlerine son tekliflerini yaptı. İki golcü önümüzdeki hatf dönüş yapacak. Yönetim yıldız bir forvet alarak taraftarı bir kez daha mutlu etmek istiyor.
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