Son dakika spor haberi: Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferinde son noktaya gelindi! Karar Sergen Yalçın'da! | BJK haberleri
Son dakika spor haberi... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Atiba ve Gökhan Töre ile sözleşme uzatan, Salih Uçan'ı kadrosuna katan Kartal'da transfer harekatı devam ediyor. Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem transferinde son noktaya gelindi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler. (BJK haberleri)
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan siyah-beyazlı kulüp Şampiyonlar Ligi yeterliliğine sahip kadro kurmanın peşinde.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı çifte kupada yaptığı asistler ve attığı gollerle önemli bir paya sahip olan Rachid Ghezzal'in menajeri İstanbul'a geldi.
SON BİR KEZ DAHA MASADA
Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak için harekete geçen yönetim, oyuncuyla anlaşmaya yakın olmasına rağmen, kulübü Leicester City ile bir türlü ortak noktada buluşamıyor.
MENAJERİ YARDIM EDECEK
Bu transferi bir an önce bitirmek için kollarını sıvayan Başkan Ahmet Nur Çebi, hem Ghezzal hem de kulübüyle kıran kırana pazarlıklar içerisine girerken, oyuncunun menajerinin de Ghezzal'in isteğiyle bu konuda yardım etmeye çalışacağı vurgulandı.
B PLANI HAZIR
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, kiralık oyuncular içerisinde Rosier ile Ghezzal'in mutlaka alınması yönündeki raporu üzerine, bu transferleri bitirmek isteyen yönetim, bir süre daha sonuç alamaması halinde, listedeki diğer isimlerle masaya oturacak.
LEICESTER CITY İSTEKSİZ
Ghezzal'e gelen diğer teklifler karşısında daha fazla beklemek istemeyen Leicester City'nin, oyuncuyu başka bir kulübe vermeye daha sıcak bakması nedeniyle, Beşiktaş Yönetimi başka bir kanat oyuncusunu almaya giderek daha fazla yaklaşıyor.
KENAN VE AWAZIEM'DE TOP SERGEN YALÇIN'DA
Yaz transfer döneminde alacağı isimler ile daha sezon devam ederken temasa geçen Beşiktaş Yönetimi, Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem'e ıslak imzayı attırmak için Sergen Yalçın'ın kararını bekliyor.
YALÇIN'I İKNA EDECEKLER
Özellikle, yerli statüsünde olması, bonservisinin elinde bulunması ve milli takım seviyesine gelmesi nedenleriyle Kenan'ı çok isteyen siyah-beyazlılar olumsuz yanıt gelse de bu oyuncu için Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışacak.
SON KARAR HAFTAYA
Awaziem'i daha önce isteyen fakat Şampiyonlar Ligi nedeniyle daha tecrübeli bir stoper isteyen siyah-beyazlı teknik adam, bu oyuncular hakkındaki son kararını önümüzdeki hafta içerisinde verecek.
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