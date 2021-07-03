MENAJERİ YARDIM EDECEK

Bu transferi bir an önce bitirmek için kollarını sıvayan Başkan Ahmet Nur Çebi, hem Ghezzal hem de kulübüyle kıran kırana pazarlıklar içerisine girerken, oyuncunun menajerinin de Ghezzal'in isteğiyle bu konuda yardım etmeye çalışacağı vurgulandı.