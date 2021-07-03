Beşiktaş'ta flaş Valentin Rosier gerçekleri! İşte aradaki fark

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la tekrar anlaşılmasından sonra tek gündem transfer oldu. Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendirdi. Prensip anlaşmasına varılan Salih Uçan'ın bugün veya yarın resmen açıklanacağını belirten Şahinoğlu, "Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon'a toplam 4 milyon Euro'luk paket teklif yaptı. Lizbon'un istediği rakam ise 6 milyon Euro" dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL