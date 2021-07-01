Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic belirsizliği sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Sırp futbolcu ile yaptığı görüşmede devam etmek istemediklerini futbolcuya iletti. (BJK spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş, gelecek sezon Adem Ljajic ile devam etmek istemiyor. Ljajic ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

ADEM LJAJIC'E AYRILIK KARARI BİLDİRİLDİ

Fanatik'in haberine göre; Sırp futbolcu Adem Ljajic ile Beşiktaş'ın yolları ayrılmak üzere. Takımda kalması halinde yeni sezonda bonuslar hariç 3.5 milyon Euro gelir elde edecek futbolcu ile görüşme yapıldı ve ayrılık kararı kendisine bildirildi.



HANGİ ÜLKEDEN TALİPLERİ VAR?

Adem Ljajic, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor. Çizme'den Ljajic'e Genoa ve Torino, Rusya'dan Spartak Moskova, Türkiye'den de Adana Demirspor'un talip olduğu iddia edildi.



BEDELSİZ AYRILABİLİR

İlk etapta düşük bir bonservis talebinde bulunan yönetimin, anlaşma sağlanamaması halinde Ljajic'i bedelsiz olarak da İtalya'ya yollayabilir.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI;

29 yaşındaki futbolcu geçen sezon çifte kupa kazanan Beşiktaş'ta 24 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaptı. 2019-20 sezonunda 29 maçta 7 gol 7 asist üreten Ljajic, 2018-19 sezonunda ise 32 maçta 9 gol ve 11 asistlik katkıyla ön plana çıkmıştı.



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