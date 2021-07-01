Son dakika spor haberleri: Ersin Destanoğlu Nice yolunda! Mert Günok...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performans ile sezonun damga vuran isimlerinin başında gelen Ersin Destanoğlu için flaş bir gelişme yaşandı. Genç file bekçisi Fransa'nın Nice takımına transfer olursa siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un da gündeminde olan Mert Günok'u alacak. (BJK spor haberleri)
YEŞİL IŞIĞI YAKTI
Kariyerine Avrupa'da devam etmeye olumlu bakan Ersin Destanoğlu'nun da tarafların anlaşmasını beklediği bildirildi. Nice'i gelişimini sürdürmek için doğru bir hamle olarak gören yetenekli kalecinin, sıradaki macerasında da çok çalışmaya devam edip performansını yükseltmeyi planladığı ifade edildi.
TRABZON'UN DA TAKİBİNDE
Kara Kartal, Ersin Destanoğlu'nu satması halinde Trabzonspor 'un da takibinde bulunması sebebiyle zaman kaybetmeden Başakşehir'in Milli kalecisi Mert Günok için harekete geçecek. İstanbul temsilcisinde ikinci kaleci konumunda bulunan ve ayrılmak isteyen başarılı ismin düşük bir bonservis bedeli karşılığında Kartal yapılması amaçlanıyor. Öte yandan Samsunspor'dan Nurullah Aslan da geleceğe yatırım için listede tutuluyor.
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