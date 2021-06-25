25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Andraz Sporar ısrarı devam ediyor! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu

Beşiktaş'ta gündem transfer. Siyah beyazlılar özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir gündemde olan Andraz Sporar için ısrarını sürdüren Kartal, transferi bu kez bitirmek istiyor. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın, yıldız oyuncunun kadroya katılması için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Andraz Sporar ısrarı devam ediyor! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Beşiktaş'ta Andraz Sporar için resmi teklif yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Rosier için Sporting futbol direktörü Hugo Viana için görüşmeleri sürdüren Erdal Torunoğulları, Sloven golcü için de bir teklif sundu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Andraz Sporar ısrarı devam ediyor! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu

Viana'yla görüşen Torunoğulları şu ifadeleri kullandı: "Rosier için 1 milyon euro'luk teklif bulamıyordunuz, şimdi 7 milyon euro istiyorsunuz. Aboubakar bile 6 milyon Euro maaşla Arabistan'a gitti. Portolular, 'Nasıl başardınız?' diye bize soruyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Andraz Sporar ısrarı devam ediyor! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu

Sporar için 7.5 milyon euro veremeyiz. Ancak bize kiralarsanız, gelecek sezon büyük karla satacağınız garanti. Bize satmasınız bile Şampiyonlar Ligi'nde goller atacak golcü için iyi para kazanırsınız."

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