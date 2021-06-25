Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Andraz Sporar ısrarı devam ediyor! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu
Beşiktaş'ta gündem transfer. Siyah beyazlılar özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir gündemde olan Andraz Sporar için ısrarını sürdüren Kartal, transferi bu kez bitirmek istiyor. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın, yıldız oyuncunun kadroya katılması için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta Andraz Sporar için resmi teklif yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Rosier için Sporting futbol direktörü Hugo Viana için görüşmeleri sürdüren Erdal Torunoğulları, Sloven golcü için de bir teklif sundu.
Sporar için 7.5 milyon euro veremeyiz. Ancak bize kiralarsanız, gelecek sezon büyük karla satacağınız garanti. Bize satmasınız bile Şampiyonlar Ligi'nde goller atacak golcü için iyi para kazanırsınız."
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