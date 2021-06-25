Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Andraz Sporar ısrarı devam ediyor! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu

Viana'yla görüşen Torunoğulları şu ifadeleri kullandı: "Rosier için 1 milyon euro'luk teklif bulamıyordunuz, şimdi 7 milyon euro istiyorsunuz. Aboubakar bile 6 milyon Euro maaşla Arabistan'a gitti. Portolular, 'Nasıl başardınız?' diye bize soruyor.