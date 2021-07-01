01 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz kulüp bulamadı!

Dorukhan kulüpsüz kaldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlılarla yeni mukavele imzalamayan Dorukhan Toköz, kendisine kulüp bulamadı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile yollarını ayırmak istediğini Başkan Çebi'ye söyleyen Dorukhan kendine kulüp bulamadı. İspanyol basınına göre Dorukhan gelecek sezon La Liga'da oynayacak ve önünde üç seçenek var; Betis, Granada ve Celta Vigo. Ancak bu kulüplerle imza aşamasına gelinmedi.

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