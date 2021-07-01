Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi klasında bir golcü almak isterken Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon Euro teklif etti. Teknik direktör Sergen Yalçın da bu transfer için olumlu yanıt verdi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)