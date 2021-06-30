Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier'de mutlu son yakın
Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Fransız futbolcuyu 5 Temmuz'da yapılacak ilk antrenmana yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. (Bjk spor haberi)
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk hedef Rosier ve Ghezzal konusunda mutlu sona ulaşmak ve forvet transferini noktalamak. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan'la anlaşan siyah-beyazlılar, Kenan Karaman konusunda da son pürüzleri giderip imzaları atmak istiyor. Forvet hattı için Diego Costa ve Mitrovic'i gündemine alan Beşiktaş, Rosier konusunda ise mutlu sona yaklaştı.
ROSIER'İN TAVRI ETKİLEDİ
Lazio, Marsilya ve Celtic'in gündemine gelen Fransız futbolcu, Beşiktaş'ta oynamak istediğini Portekiz kulübünün yetkililerine iletti ve Sporting Lizbon da transfer konusunda bu doğrultuda hareket etti. Sporting ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki günlerde bu transferi bitirmek ve 5 Temmuz'da yapılacak olan antrenmana Rosier'i yetiştirmek istiyor. Bu futbolcuyla ilgilenen Celtic, oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesi nedeniyle görüşmeleri noktaladı ve başka isimlere yöneldi.
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