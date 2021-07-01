Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Adem Ljajic ve Tyler Boyd'un biletini kesti!
Gelecek sezon 3 kulvarda yer alacak Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu yapılandıracak. Siyah-beyazlılarda deneyimli teknik adam Tyler Boyd'un ve Adem Ljajic'in planlarında yer almadığını yönetime iletti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile yönetici Emre Kocadağ, çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi ve takımdan ayrılacak iki isim netleşti. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik heyetin ortak kararı ile gelecek sezonki kadro planlamasında Tyler Boyd ile Adem Ljajic'e yer verilmedi. Sergen Yalçın, her iki futbolcuyu da seneye kadroda düşünmediğini bildirdi.
LJAJIC'İN MAAŞI KORKUTTU!
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve eski kulübü Torino'nun talip olduğu belirtilen Adem Ljajic'in maaşının, önerilen rakamın çok üzerinde olduğu belirtildi. Tuttosport'un haberine göre; Çizme ekibi; Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanan 29 yaşındaki orta sahaya en fazla yıllık 1.5 milyon euro maaş verebiliyor.
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