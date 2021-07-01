01 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'la Alex Teixeira arasında kıran kırana pazarlık! Transferde tek sorun...

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 3 kulvarda yarışacak bol alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Devler Ligi'ni de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile kıran kırana pazarlığa oturdu. Brezilyalı yıldızla maaş konusunda anlaşma sağlanırken, transferdeki tek sorunun imza parası olduğu öğrenildi. İşte o rakamlar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'la Alex Teixeira arasında kıran kırana pazarlık! Transferde tek sorun...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Beşiktaş'ın hücuma yönelik orta saha transferi hedefinde ilk sırada bulunan Alex Teixeira ile pazarlıklar hız kesmeden sürüyor. Siyahbeyazlılar, 31 yaşındaki yıldızın istediği yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parasını çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Josef de Souza'nın desteğiyle aşağı çekmeyi başardı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'la Alex Teixeira arasında kıran kırana pazarlık! Transferde tek sorun...

VALENCIA, BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı futbolcu, maaşta 2.8 milyon Euro'ya inerken, imza parasını da 1.5 milyon Euro'ya düşürdü. Beşiktaş cephesi maaşta anlaşmanın yakın olduğunu ancak sorunun imza parasından kaynaklandığını ifade etti. İspanya La Liga ekibi Valencia'nın da Alex Teixeira için devreye girerek oyuncuya teklif yaptığı ve istediği maaş ile imza parasını ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Başarılı oyuncunun ilk tercihinin, bu transfer için nakış nakış çalışan vatandaşı Josef'in de etkisiyle Beşiktaş olduğu ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa İspanyollar'a yanıt vereceği kaydedildi.

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