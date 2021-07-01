VALENCIA, BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı futbolcu, maaşta 2.8 milyon Euro'ya inerken, imza parasını da 1.5 milyon Euro'ya düşürdü. Beşiktaş cephesi maaşta anlaşmanın yakın olduğunu ancak sorunun imza parasından kaynaklandığını ifade etti. İspanya La Liga ekibi Valencia'nın da Alex Teixeira için devreye girerek oyuncuya teklif yaptığı ve istediği maaş ile imza parasını ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Başarılı oyuncunun ilk tercihinin, bu transfer için nakış nakış çalışan vatandaşı Josef'in de etkisiyle Beşiktaş olduğu ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa İspanyollar'a yanıt vereceği kaydedildi.

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