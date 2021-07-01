Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'la Alex Teixeira arasında kıran kırana pazarlık! Transferde tek sorun...
Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 3 kulvarda yarışacak bol alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Devler Ligi'ni de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile kıran kırana pazarlığa oturdu. Brezilyalı yıldızla maaş konusunda anlaşma sağlanırken, transferdeki tek sorunun imza parası olduğu öğrenildi. İşte o rakamlar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın hücuma yönelik orta saha transferi hedefinde ilk sırada bulunan Alex Teixeira ile pazarlıklar hız kesmeden sürüyor. Siyahbeyazlılar, 31 yaşındaki yıldızın istediği yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parasını çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Josef de Souza'nın desteğiyle aşağı çekmeyi başardı.
VALENCIA, BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR
Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı futbolcu, maaşta 2.8 milyon Euro'ya inerken, imza parasını da 1.5 milyon Euro'ya düşürdü. Beşiktaş cephesi maaşta anlaşmanın yakın olduğunu ancak sorunun imza parasından kaynaklandığını ifade etti. İspanya La Liga ekibi Valencia'nın da Alex Teixeira için devreye girerek oyuncuya teklif yaptığı ve istediği maaş ile imza parasını ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Başarılı oyuncunun ilk tercihinin, bu transfer için nakış nakış çalışan vatandaşı Josef'in de etkisiyle Beşiktaş olduğu ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa İspanyollar'a yanıt vereceği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?