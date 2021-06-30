Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a davet etti

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Rachid Ghezzal'in menajerini İstanbul'a davet eden Beşiktaş, oyuncuyla anlaşmaya varılması halinde Leicester City'e teklif yapacak." dedi. (BJK spor haberleri)

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