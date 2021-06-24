24 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transferi ısrarla istiyor! İbre yeniden Mitrovic'e döndü

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile devam edilme kararının ardından gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlılar yeni sezonda hem Spor Toto Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen Sergen Yalçın, yıldız golcüyü ısrarla istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transferi ısrarla istiyor! İbre yeniden Mitrovic'e döndü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra rotasını transfere çevirdi. Sergen Yalçın yönetime sürpriz bir golcünün ismini verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transferi ısrarla istiyor! İbre yeniden Mitrovic'e döndü

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic'i listesine ekledi. 26 yaşındaki Sırp oyuncunun Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transferi ısrarla istiyor! İbre yeniden Mitrovic'e döndü

FACETİME GÖRÜŞMESİ YAPTILAR!
Mitrovic 2015 yılında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten Newcastle'a 18.5 milyon Euro'ya transfer olurken 2018 yılında ise Fulham, Newcastle United'dan 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın golcü oyuncuyla facetime görüşmeleri de yaptığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transferi ısrarla istiyor! İbre yeniden Mitrovic'e döndü

64 MAÇTA 41 GOLE İMZA ATTI
Mitrovic Sırbistan Milli Takımı'nda 64 kez forma giydi. 64 maçta 41 gole imza attı.

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