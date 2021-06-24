Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transferi ısrarla istiyor! İbre yeniden Mitrovic'e döndü

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile devam edilme kararının ardından gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlılar yeni sezonda hem Spor Toto Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen Sergen Yalçın, yıldız golcüyü ısrarla istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra rotasını transfere çevirdi. Sergen Yalçın yönetime sürpriz bir golcünün ismini verdi.

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic'i listesine ekledi. 26 yaşındaki Sırp oyuncunun Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.