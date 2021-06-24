Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar gelecek sezon için kadrosuna yapacağı takviyeleri düşünürken, bir yandan dış basından da önemli haberler ortaya çıkmaya başladı. Rumen basınının iddiasına göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim'i istediği ancak yönetimin transfere sıcak bakmadığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rumen basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; Beşiktaş'ın Gaziantep forması giyen Alexandru Maxim'i istediği ifade edildi. Daha önce de birçok kez Beşiktaş'ın gündemine gelen Maxim'i teknik direktör Sergen Yalçın'ın talep ettiği ancak yönetimin bu transferi engellediği ileri sürüldü. Haberde ayrıca 21 Haziran'daki görüşmede bu konunun da konuşulduğu ve iki tarafın bu yüzden ters düştüğü vurgulandı.

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