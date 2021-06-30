30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir golcü almak istiyor. Diego Costa için harekete geçen siyah-beyazlılar 2 yıl için 4 milyon Euro teklif ederken, bu teklif oyuncu tarafından reddedilmişti. Transferle ilgili son bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Diego Costa'ya olumlu yanıt verdi. Costa'ya Avrupa'dan da teklifler var ama Beşiktaş'ın ettiği seviyede değil. Beşiktaş teklif artırarak 2 yıl için 5 milyon Euro'luk yeni teklif sundu." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
30.06.2021
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