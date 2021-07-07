Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
İtalyan basınından Nicolo Schira, Beşiktaş'ın bonservis görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Haberde Kartal'ın Ghezzal'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken Leicester'ın onayı beklediğini bildirdi.
VALENTINE ROSIER
Geçtiğimiz sezon Beiktaş'ta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve yeniden transfer edilmesi için uzun süredir Sporting Lisbon ile görüşme halinde olunan Valentine Rosier'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu. "N'Sakala ve N'Koudou ile gün aşırı görüşüyor ve yakında geleceğini onlara söylüyor. Transferi için kendi de devreye girdi. Sporting Lizbon'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti." ifadelerine yer verdi.
BURAK KAPACAK
Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Sabah'ın haberine göre; Bursaspor Burak için 20 milyon TL istiyor. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak.
MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE
2020-21 sezonunda Willem II formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Mike Tresor Ndayishimiye Beşiktaş'ın gündemine yeniden geldi. Beşiktaş, Adem Ljajic'in ayrılması halinde resmi görüşmelere başlayacak.
PABLO MARI
İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.
MATTIA CALDARA
Milan'a büyük umutlarla transfer olan ancak geçirdiği sakatlık sonrasında Atalanta'ya kiralanan Mattia Caldara, Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka stoper. 1.87 boyundaki Caldara'yı bonservisi ile önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş'ın Alex Teixeira, 31 yaşındaki futbolcuya son teklifi 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme oldu. Yıllık 2 milyon euro maaş ve 500 bin bonus teklif edildi. Görüşmeler devam ediyor.
DIEGO COSTA
Forvet arayışlarını sürdüren yönetim, Diego Costa için rakam yükseltecek. Maaş ve imza parası için toplam 1 milyon euro'luk artış yapılacak. Kabul etmezse Costa defteri tamamen kapanacak.
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