VALENTINE ROSIER

Geçtiğimiz sezon Beiktaş'ta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve yeniden transfer edilmesi için uzun süredir Sporting Lisbon ile görüşme halinde olunan Valentine Rosier'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu. "N'Sakala ve N'Koudou ile gün aşırı görüşüyor ve yakında geleceğini onlara söylüyor. Transferi için kendi de devreye girdi. Sporting Lizbon'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti." ifadelerine yer verdi.