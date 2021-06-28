28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman’la prensipte anlaştı!

Kenan Karaman’da mutlu son! Süper Lig'e geliyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.06.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberleri)

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına vardı. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'a yıllık 900 bin Euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak. Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor. Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni takımı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni takımı... Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni takımı...
Larin bilmecesi! Bunu kimse beklemiyordu Larin bilmecesi! Bunu kimse beklemiyordu
CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber! CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör