Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman’la prensipte anlaştı!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberleri)
Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına vardı. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'a yıllık 900 bin Euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak. Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor. Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.
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