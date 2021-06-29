Beşiktaş'ta uzun süredir istikrarlı performansıyla takdir toplayan Atiba Hutchinson'ın, siyah beyazlılarla sözleşmesi sona ermişti. Kartal, deneyimli oyuncusuyla henüz sözleşme uzatmazken, Kanadalı futbolcunun, 1 sezon daha futbol kariyerini sürdürmek istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, bu talep sonrası 38 yaşındaki oyuncuyla masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri de Atiba Hutchinson...

Siyah-beyazlı forma altında sergilediği performansla yıllara meydan okuyan Kanadalı futbolcunun, 1 sezon daha futbol kariyerini sürdürmek isterken, Beşiktaş yönetimi ile masaya oturdu.

ilk görüşmede yıllık 500 bin euro teklif edildi. Şu an için bu temastan herhangi bir sonuç çıkmadığı öğrenilirken, Perşembe ya da cuma günü tarafların tekrar bir araya geleceği belirtildi.

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