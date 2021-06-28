28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Kartal'ın yollarını ayırmayı planladığı yıldız oyuncu Adem Ljajic'in yeni adresi netleşmeye başladı. İşte o takım ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni takımı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.06.2021

Beşiktaş'ta yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Adem Ljajic'ın yeni adresi belli oluyor...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Siyah-beyazlı takımda yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, Torino'ya geri dönmek üzere.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

İtalyan ekibinin, Sırp orta saha için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ljajic bu hafta içinde Çizme'nin yolunu tutabilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kenan Karaman’da mutlu son! Süper Lig'e geliyor Kenan Karaman’da mutlu son! Süper Lig'e geliyor
Larin bilmecesi! Bunu kimse beklemiyordu Larin bilmecesi! Bunu kimse beklemiyordu
CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber! CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör