Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Kartal'ın yollarını ayırmayı planladığı yıldız oyuncu Adem Ljajic'in yeni adresi netleşmeye başladı. İşte o takım ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Adem Ljajic'ın yeni adresi belli oluyor...