05 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, 2021/2022 sezonu için çalışmalarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan siyah-beyazlılarda yeni transfer Salih Uçan da antrenmanda yer aldı. İşte Beşiktaş idmanından kareler... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde bugün yaptığı idmanla başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezon hazırlıkları kapsamında pazartesi günü yaptığı idmanla sahaya indi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idman, Nevzat Demir Tesisleri'inde yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

İdmana, izinli olan Vida ile milli takımda olan Larin katılmadı. Ülkelerinden dönen ve karantinada bulunan Josef de Souza ile Welinton takımla çalışmalarda yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Hasic ile kadro dışı olan Lens de çalışmalara çıkmadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Atiba ise çalışmalarını salonda sürdürürken, yeni transfer Salih Uçan da antrenmanda yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Geçen sezonu kiralık olarak tamamlayan Güven Yalçın ile Kartal Kayra Yılmaz idmana çıkarken, takımda düşünülmeyen Boyd, Douglas ve Umut Nayir idmanda yer almadı.

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