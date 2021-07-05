Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler
Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, 2021/2022 sezonu için çalışmalarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan siyah-beyazlılarda yeni transfer Salih Uçan da antrenmanda yer aldı. İşte Beşiktaş idmanından kareler... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde bugün yaptığı idmanla başladı.
Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezon hazırlıkları kapsamında pazartesi günü yaptığı idmanla sahaya indi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idman, Nevzat Demir Tesisleri'inde yapıldı.
İdmana, izinli olan Vida ile milli takımda olan Larin katılmadı. Ülkelerinden dönen ve karantinada bulunan Josef de Souza ile Welinton takımla çalışmalarda yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Hasic ile kadro dışı olan Lens de çalışmalara çıkmadı.
Atiba ise çalışmalarını salonda sürdürürken, yeni transfer Salih Uçan da antrenmanda yer aldı.
Geçen sezonu kiralık olarak tamamlayan Güven Yalçın ile Kartal Kayra Yılmaz idmana çıkarken, takımda düşünülmeyen Boyd, Douglas ve Umut Nayir idmanda yer almadı.
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