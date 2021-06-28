Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluklarda önemli bir payı olan Cyle Larin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kanadalı futbolcu, siyah beyazlıların sözleşme yenileme talebine henüz yanıt vermedi. Kara Kartal 26 yaşındaki oyuncu ile yeniden bir araya gelip üç yıllık cazip bir teklif sunmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Attığı kritik gollerle şampiyonluk yarışında takıma önemli katkılar sağlayan Vincent Aboubakar'ı, bir menajerlik uyanıklığı nedeniyle kaybeden Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin'de aynı akıbeti yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle Kanadalı golcünün 2022'de bitecek sözleşmesini en kısa süre içinde uzatmanın hesaplarını yapıyor.

Kartal bu sezon 23 gol, 6 asistle çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Larin'le önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak. Milliyet'in haberine göre; Geçen hafta gerçekleşen buluşmada gelen teklifleri Cyle Larin'e ileten ve yeni sözleşme önerisinde bulunan siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun menajeri tarafından aklının çelinmesi endişesini taşıdıkları belirlendi.

Menajerinin, Larin'in gelecek yıl serbest kalması yönünde plan yapmasından çekinen siyah-beyazlılar, Kanadalı golcüyle yeniden bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda yıldız oyuncuya üç yıllık cazip bir sözleşme teklif edilecek.

Vincent Aboubakar'dan önce Mario Gomez'i bedava kaptıran Beşiktaş, Cyle Larin konusunda hata yapmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi çok isteyen başarılı futbolcunun gelen teklifleri henüz değerlendirmeye almadığı aktarıldı. Larin, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmezse yönetim geri adım atmayacak. Siyah-beyazlılar, Larin'e yapılan teklife başarıya endeksli bonuslar da ekleyecek.

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