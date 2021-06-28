Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın, Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, transferi ile ilgili konuştu. Yıldız futbolcu, geleceğine ilişkin, "Benim için öncelik Beşiktaş'ta kalmak. Ben Beşiktaş'ı çok sevdim. İstanbul'u çok sevdim ve İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Anlaşma olmasını umuyorum. Eğer anlaşma olmazsa o zaman başka bir yol izlemek zorunda kalacağım" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın, yeniden kadrosuna katmak istediği Racihd Ghezzal'dan transfer açıklaması geldi.



Leicester City'nin 10 milyon Euro'dan kapıyı açtığı bonservis ücretinde 6 milyon Euro'ya kadar inmesinin ardından siyah beyazlılar, görüşmeleri hızlandırdı. Cezayirli yıldız futbolcu Ghezzal ise yaptığı açıklamada, "Beşiktaş transferim için çok uğraşıyor ve önceliğim Beşiktaş" ifadelerini kullandı.



"ÖNCELİĞİM BEŞİKTAŞ'TA AMA..."



"Benim için öncelik Beşiktaş'ta kalmak. Ben Beşiktaş'ı çok sevdim. İstanbul'u çok sevdim ve İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş yönetimi transferim için çok uğraşıyor. Bu yüzden beklemedeyim. Anlaşma olmasını umuyorum. Eğer anlaşma olmazsa o zaman başka bir yol izlemek zorunda kalacağım."

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