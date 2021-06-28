Beşiktaş'ta beklenilen performansı gösteremeyen Adem Ljajic ile yolların ayrılmasına sıcak bakılıyor. Sırp yıldızın Torino'ya dönebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı takımda yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, Torino'ya geri dönmek üzere. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan ekibinin, Sırp orta saha için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ljajic bu hafta içinde Çizme'nin yolunu tutabilir.

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