28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic Torino'ya gidiyor!

Ljajic'le yollar ayrılıyor! Yeni adresi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Beşiktaş'ta beklenilen performansı gösteremeyen Adem Ljajic ile yolların ayrılmasına sıcak bakılıyor. Sırp yıldızın Torino'ya dönebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı takımda yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, Torino'ya geri dönmek üzere. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan ekibinin, Sırp orta saha için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ljajic bu hafta içinde Çizme'nin yolunu tutabilir.

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