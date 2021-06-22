22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adam Ounas transferi için kesenin ağzını açtı! İşte gözden çıkarılan rakam...

Kartal kesenin ağzını açtı! İşte gözden çıkarılan rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar hücum bölgesi için arayışlarını sürdürürken, bir süredir gündemde olan Adam Ounas hakkında basınından iddialar gelmeye devam ediyor. Yapılan haberlere göre 'ın, Napoli'den ayrılması beklenen sağ kanat oyuncusu için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, Ghezzal'dan vazgeçmese de; Cezayirli yıldızın yeni sezonda başka takıma gideceği iddiaları da Avrupa medyasında yer almaya devam ediyor. Cezayir'den DZ Foot'tan sonra bu kez de İtalya'dan Spazio, geçen sezonu ve Crotone'da kiralık geçiren Adam Ounas'ı inatla Beşiktaş'a yazmaya devam ediyor. Spazio'dan Nicolas Iannone'nin haberinde; "Ounas'ın, Napoli ile Haziran 2022 sonuna kadar sözleşmesi var. Ancak sözleşmesi süresi dolmamasına rağmen birçok kulübün hedefinde. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Sassuolo, Genoa, Torino'dan sonra şimdi de bir takımının ilgi odağı oldu. Oyuncu Beşiktaş'ın radarında gibi görünüyor. Kartal'ın, yaklaşık 5 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu, görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadeleri yer aldı. (Fotomaç)

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