Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry transfer için haber bekliyor

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Thomas Henry'nin daha üst düzey bir futbol oynamak istediği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Henry'nin aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi.