Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry transfer için haber bekliyor
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından bu bölgeye transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlılar için bir iddia da Belçika basınından gelirken, Thomas Henry'nin Kartal'dan haber beklediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen Thomas Henry'de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Belçika ekibi Leuven forması giyen Fransız golcü için Swensea City devreye girmişti. Fransız futbolcu Swensea City'nin Championship'te olması nedeniyle teklife sıcak bakmıyor.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Thomas Henry'nin daha üst düzey bir futbol oynamak istediği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Henry'nin aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON €
26 yaşındaki Fransız golcü 1.91 boyunda. Sağ ayağını kullanan Henry'nin Transfermarkt'ta yer alan verilere göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
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