22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry transfer için haber bekliyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından bu bölgeye transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlılar için bir iddia da Belçika basınından gelirken, Thomas Henry'nin Kartal'dan haber beklediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry transfer için haber bekliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ta 'ın ayrılığının ardından forvet arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen 'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry transfer için haber bekliyor

ekibi Leuven forması giyen Fransız golcü için devreye girmişti. Fransız futbolcu Swensea City'nin 'te olması nedeniyle teklife sıcak bakmıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry transfer için haber bekliyor

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 'nin daha üst düzey bir futbol oynamak istediği iddia edildi. Haberde 'ın 'nde boy gösterecek olmasından dolayı Henry'nin aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry transfer için haber bekliyor

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON €

26 yaşındaki Fransız golcü 1.91 boyunda. Sağ ayağını kullanan Henry'nin Transfermarkt'ta yer alan verilere göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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