Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri!
Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlılarla çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, 1 yıllık yeni mukaveleye imza attı. Şampiyon ünvanını devam ettirmek isteyen deneyimli teknik adam, "Heyecanım hala aynı, bu sene de şampiyonluk görmek istiyorum" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta görevine devam eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sanki takımın başında ilk sezonuymuş gibi heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede, "Sezonu çifte kupayla kapattım diye doyuma ulaşmadım. Aksine yine aynı hırs ve istekle devam edeceğim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Yalçın'ın ayrıca "Biz yine ligin en iyi futbolunu oynayan ekibi olmak zorundayız. O nedenle kadro yapılanması çok nemli. Benim hedefim yine şampiyonluk. Beşiktaş'a yine güzel günler yaşatmak istiyoruz. Ben bu sene de şampiyonluk yaşamak istiyorum" dediği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!