28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri!

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlılarla çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, 1 yıllık yeni mukaveleye imza attı. Şampiyon ünvanını devam ettirmek isteyen deneyimli teknik adam, "Heyecanım hala aynı, bu sene de şampiyonluk görmek istiyorum" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta görevine devam eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sanki takımın başında ilk sezonuymuş gibi heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede, "Sezonu çifte kupayla kapattım diye doyuma ulaşmadım. Aksine yine aynı hırs ve istekle devam edeceğim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Yalçın'ın ayrıca "Biz yine ligin en iyi futbolunu oynayan ekibi olmak zorundayız. O nedenle kadro yapılanması çok nemli. Benim hedefim yine şampiyonluk. Beşiktaş'a yine güzel günler yaşatmak istiyoruz. Ben bu sene de şampiyonluk yaşamak istiyorum" dediği bildirildi.

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