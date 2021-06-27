Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın B planı Andros Townsend! Rachid Ghezzal olmazsa...
Geçtiğimiz sezon Rachid Ghezzal'ı kiralayan ve Cezayirli yıldızın asist krallığıyla tamamladığı yılda çifte şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, B planını da hazır tutuyor. Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki yıldızla anlaşamaması durumunda bonservisi elinde olan Andros Townsend'in menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal problemi hala çözülebilmiş değil. Cezayirli sağ kanat oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Leicester, ücrette indirime gitmiyor. 6 milyon Euro'da ısrar eden İngiliz kulübü oyuncunun piyasa değerini dikkate alarak daha fazla indirime yanaşmıyor. Bunun yanı sıra Ghezzal de yıllık 3.5 milyon Euro talep ediyor.
Takvim'in haberine göre; Rakamlar Beşiktaş yönetimi için fazla olunca da Siyah-Beyazlı kurmaylar, bonservisi elinde olan Andros Townsend'in menajeri ile temasa geçti. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve 13 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Crystal Palace Townsend'in ücretinde bir miktar indirime gitmesi halinde anlaşma sağlanabileceği bilgisi geldi. Ancak Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetiminin ilk tercihi olarak gündemdeki yerini koruyor.
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