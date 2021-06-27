Joao Mario'nun menajerinden Beşiktaş'a mesaj! Inter ve transfer...
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Joao Mario'yu gündemine almıştı. Portekizli yıldızın menajeri, siyah-beyazlılara mesaj yolladı ve Inter'in görüşmelere hazır olduğunu bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Bir süre önce gündeme gelen Joao Mario konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekizli futbolcunun menajeri Federico Pastorello, daha önce siyah-beyazlıların kapısını çalıp Mario'nun gelmeye hazır olduğunu söylemişti. Fakat oyuncu ile Sporting, Nice ve Villareal'in de ilgilendiğini bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde Mario'nun kulübü Inter'le masaya oturan Sporting, 3 milyon euro önerince İnter masadan kalkmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; Beklenen teklifin bir türlü gelmemesi üzerine Pastorello, Beşiktaş'a bir kez daha haber gönderdi. Inter'in uygun şartlarda anlaşmaya hazır olduğu bilgisini verdi. Hatta transferin 5 milyon euro'ya bitebileceğini söyledi. Sergen'in onay verdiği 28 yaşındaki oyuncu için şimdi Beşiktaş'ın hamlesi bekleniyor.
LJAJIC'İN ÜCRETİ MARIO'YA
Gelen haberlere göre siyah-beyazlılar, Joao Mario'nun maaşını Adem Ljajic'ten çıkaracak. Sırp futbolcuyla yolları ayırmaya niyetli olan siyah-beyazlı kulüp, Ljajic'in ücretini anlaşılması halinde Portekizli futbolcu için kullanacak.
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