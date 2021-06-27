Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta forvete çifte aday! Diego Costa ve Mame Diouf...

Sezon bitimiyle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'la yollarını ayıran siiyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir hücum hattı oluşturmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'den ocak ayında ayrılan Diego Costa'yı listesinin başına yazan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuya son olarak 2.5 milyon Euro'luk maaş önerisinde bulunmuştu. Yıldız ismin imza parası talebini ise geri çeviren siyah-beyazlılar, yeni haftada Costa'dan olumlu geri dönüş bekliyor.