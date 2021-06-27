Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta forvete çifte aday! Diego Costa ve Mame Diouf...
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başlandı. Siyah-beyazlılarda Aboubakar'ın takımdan ayrılması, Cenk Tosun'un ise sakatlığı sebebiyle yeni sezonda yer alamayacak olması nedeniyle gündeme 2 santrfor transferi geldi. Beşiktaş'ta adaylar, Hulk ve Mame Diouf... (BJK spor haberleri)
Sezon bitimiyle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'la yollarını ayıran siiyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir hücum hattı oluşturmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'den ocak ayında ayrılan Diego Costa'yı listesinin başına yazan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuya son olarak 2.5 milyon Euro'luk maaş önerisinde bulunmuştu. Yıldız ismin imza parası talebini ise geri çeviren siyah-beyazlılar, yeni haftada Costa'dan olumlu geri dönüş bekliyor.
2 YENİ GOLCÜ GELECEK
Fanatik'in haberine göre hücum hattını 2 yeni golcüyle takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kulübün kapısından dönen ve Atletico Mineiro'yla anlaşan Hulk'u da tekrar gündemine aldı. Menajerler aracılığıyla önerilen futbolcuyu bonservisini alıp gelmesi halinde değerlendirebileceğini ileten yönetim, ocak ayında teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Sambacı'yı şartlı kabul etti.
İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR
Hatayspor formasıyla geçen sezon 38 maça çıkıp 19 gol ve 5 asistle oynayan Mame Diouf da gündemden düşmüyor. Hatay'ın 33 yaşındaki Senegalli golcüsünün kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanması sonrasında karşısına 1.2 milyon Euro'luk çıkış maddesi çıkan Beşiktaş, bu bedeli ödemek istemiyor. Kariyerine İstanbul'da devam etmeyi düşünen tecrübeli golcüye menajeri aracılığıyla, 'Bonservisini al, gel' mesajını gönderen idareciler, bu oyuncuyu da bonservisi olmaması halinde kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.
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