27 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse Nurullah Aslan transfer edilecek

Ersin giderse kale ona emanet edilecek!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Sezonu çifte şampiyon olarak kapatan Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na beklediği transfer teklifi gelmesi halinde yollarını ayıracak ve Samsunspor'dan Nurullah Aslan'ı transfer edecek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Ersin için iyi bir teklif gelmesi ihtimaline karşılık kaleci araştırmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların Samsunsporlu Nurullah Aslan'a talip olduğu iddia edilmişti. Yönetim, oyuncuyu 2 sezondur takip ediyor. Nurullah transferinin Ersin'in satışına bağlı olduğu, kurulan temasın menajeriyle sınırlı kaldığı ve Samsunspor'la şu an için bir anlaşmanın olmadığı öğrenildi.

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