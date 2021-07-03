03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı!
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sözleşmesi sona ermişti. Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki kanatla 2 yıllık yeni mukavele imzaladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Gelecek sezon için kadro planlamasını yürüten Beşiktaş, önceliği sözleşmesi biten isimlere verdi.
Siyah-beyazlılar sözleşmesi sona eren Gökhan Töre ile anlaşma sağlarken, yeni mukavelenin 2 yıllık olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kendisini 2023'e kadar Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak 29 yaşındaki oyuncunun, 5 Temmuz Pazartesi günü takımın kampına katılacağı öğrenildi.
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