03 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı!

Ve anlaşma sağladı! 2 yıllık imza atılacak
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sözleşmesi sona ermişti. Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki kanatla 2 yıllık yeni mukavele imzaladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Gelecek sezon için kadro planlamasını yürüten Beşiktaş, önceliği sözleşmesi biten isimlere verdi.

Siyah-beyazlılar sözleşmesi sona eren Gökhan Töre ile anlaşma sağlarken, yeni mukavelenin 2 yıllık olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kendisini 2023'e kadar Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak 29 yaşındaki oyuncunun, 5 Temmuz Pazartesi günü takımın kampına katılacağı öğrenildi.

Beşiktaş Gökhan Töre ile 'devam' dedi!

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