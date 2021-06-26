Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasında yer alacak Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adam yönetime Chidozie Awaziem, Mbaiye Niang ve Mame Diouf'un isimlerini verirken; listesinin başına ise Awaziem'i yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Siyah beyazlılar ile yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın, transfer için düğmeye bastı. Yalçın, transfer için yönetime 3 isim verdi.

Nijerya basınının haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime kapsamlı bir rapor sundu. Rapoya göre Yalçın, siyah beyazlı yönetimden öncelikli olarak Chidozie Awaziem'i istedi.

COSTA'YI REDDETTİ

Haberin detayında ise, Yalçın'ın ayrıca Senegalli forvetler Mbaiye Niang ve Mame Diouf da istediği ve Chelsea'nin eski golcüsü Diego Costa'yı reddettiği belirtildi.

Awaziem, geçen sezon Portekiz'de Boavista için iyi bir performans sergiledi.

CHIDOZIE AWAZIEM





MBAIYE NIANG

MAME DIOUF

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