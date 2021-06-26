Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın listesini verdi! Chidozie Awaziem, Mbaiye Niang ve Mame Diouf'u istedi
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasında yer alacak Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adam yönetime Chidozie Awaziem, Mbaiye Niang ve Mame Diouf'un isimlerini verirken; listesinin başına ise Awaziem'i yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor...
Siyah beyazlılar ile yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın, transfer için düğmeye bastı. Yalçın, transfer için yönetime 3 isim verdi.
Nijerya basınının haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime kapsamlı bir rapor sundu. Rapoya göre Yalçın, siyah beyazlı yönetimden öncelikli olarak Chidozie Awaziem'i istedi.
COSTA'YI REDDETTİ
Haberin detayında ise, Yalçın'ın ayrıca Senegalli forvetler Mbaiye Niang ve Mame Diouf da istediği ve Chelsea'nin eski golcüsü Diego Costa'yı reddettiği belirtildi.
Awaziem, geçen sezon Portekiz'de Boavista için iyi bir performans sergiledi.
CHIDOZIE AWAZIEM
MBAIYE NIANG
MAME DIOUF
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?