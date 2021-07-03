Son dakika transfer haberi: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun menajeri açıkladı! "Fenerbahçe ve Beşiktaş'la masadayız"
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. Menajer William D'Avila, "Onyekuru 5 hafta Galatasaray'dan haber bekledi ancak bizle iletişim kurulmadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile masadayız" dedi. D'Avila, Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduklarını vurguladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
HENRY ONYEKURU İSTANBUL'DA
Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.
HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ ÖDEMEYE HAZIR
D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.
ATİNA'YA GİTMEYİ REDDETTİ
Henry Onyekuru, Monaco ile anlaşan Yunanistan'ın Olimpiakos takımını Atina'da yaşamak istemediği gerekçesiyle reddetmişti.
GALATASARAY'A 3 KEZ GELDİ
Henry Onyekuru kiralık olarak çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giydi. Süper Lig'de 55 karşılaşmaya çıkan Onyekuru, 20 gol attı, 11 asist yaptı.
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