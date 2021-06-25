25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Hulk! Menajeriyle temaslara başlandı

Hulk yeniden gündemde! Menajeriyle temas kuruldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direkötür Sergen Yalçın'ın geçen sezonun devre arasında takıma katılmasını çok istediği Hulk konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için yeniden devreye girdi ve menajeriyle temas kuracak. (BJK spor haberleri)

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı elde etmek için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'la 1 yıllık anlaşmaya varmasının ardından transferde gaza bastı. Fanatik'in haberine göre bu doğrultuda listesindeki isimlerin üzerine yoğunlaşan yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda önceliği golcü hamlesine verdi. Ocak ayında uzun pazarlıklara rağmen kulübün kapısından son anda dönen Hulk, tekrar Beşiktaş 'ın radarına girdi. Teknik direktör Sergen Ya lçın'ın transferini çok istediği 34 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temas kuracak.

MERAKLA BEKLENİYOR

Atletico Mineiro'da yarım sezonda 23 maça çıkıp 9 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planlayan yönetim, bu doğrultuda başarılı ismi Kartal yapmayı istiyor. Brezilya Serie A temsilcisine bonservisi elinde olarak transfer olan dünyaca ünlü yıldızdan sözleşmesini fesh etmesini isteyecek olan yönetim, burada da imza parası formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılmaya istekli olmasına rağmen limit sorununa takılan Hulk'un, Siyah-Beyazlılar'ın ilgisine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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