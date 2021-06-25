Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Hulk! Menajeriyle temaslara başlandı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direkötür Sergen Yalçın'ın geçen sezonun devre arasında takıma katılmasını çok istediği Hulk konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için yeniden devreye girdi ve menajeriyle temas kuracak. (BJK spor haberleri)
MERAKLA BEKLENİYOR
Atletico Mineiro'da yarım sezonda 23 maça çıkıp 9 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planlayan yönetim, bu doğrultuda başarılı ismi Kartal yapmayı istiyor. Brezilya Serie A temsilcisine bonservisi elinde olarak transfer olan dünyaca ünlü yıldızdan sözleşmesini fesh etmesini isteyecek olan yönetim, burada da imza parası formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılmaya istekli olmasına rağmen limit sorununa takılan Hulk'un, Siyah-Beyazlılar'ın ilgisine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.
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