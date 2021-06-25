25 Haziran 2021, Cuma
Son dakika transfer haberleri: Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile Barış Alper Yılmaz için Beşiktaş devreye girdi!
Son dakika spor haberleri: Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Barış Alper Yılmaz için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki futbolcu için kulübü Keçiörengücü ile görüşmek için randevu talep etti. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş transferde genç yeteneklere yatırım yapma geleneğini sürdürmeyi planlıyor.
Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlıların, Keçiörengücü'nde top koşturan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın peşinde olduğu ifade edildi. Sol kanatta görev yapan Barış'ın, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın'ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.
Ankara Demirspor'dan geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak Keçiörengücü'ne transfer olan Barış Alper Yılmaz geride kalan sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. 36 resmi maçta forma giyen Barış, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 5 kez de asist yaptı.
Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Trasbzonspor ve Fransa şampiyonu Lille'nin de Barış'la ciddi olarak ilgilendiği aktarıldı. Keçiörengücü kulübünün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcuyu 1 milyon euro civarında bir bonservisle satmaya hazır olduğu iddia edildi.
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