Son dakika transfer haberleri: Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile Barış Alper Yılmaz için Beşiktaş devreye girdi!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan ve 1 yıllık yeni anlaşmaya varılan Sergen Yalçın konusunda flaş gelişmeler ortaya çıktı. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Taner Karaman aktardı. Karaman, "Beşiktaş'ta uzayan bu süreçin takımdaki havayı bozacağını düşünmüyorum ama Sergen Yalçın'ın mental olarak yıprandığı konuşuluyor." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)