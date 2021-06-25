Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan heyecanlandıran Alex Teixeira açıklaması!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Asbaşkan Emre Kocadağ taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların transfer listesinde bulunan Alex Teixeira ile ilgili konuşan Kocadağ, “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesinde olan ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları'nın görüştüğü ünlü futbolcu Alex Teixeira siyah beyazlı takımın yıldızı Josef de Souza ile birlikte Instagram'dan fotoğraf yayınlamıştı.
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ scout ekibi ile uzun süredir takip ettikleri bu oyuncunun Josef'in yakın arkadaşı olmasının büyük avantaj olduğunu belirterek, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Shakhtar'dan 2016'dan 50 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle Çin Ligi takımlarından JS Suning'in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
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