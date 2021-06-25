Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta forvet transferinde sıcak saatler! Mitrovic transferini Dusko Tosic bitirecek
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Siyah beyazlılar listesinde bulunan forvetler için yakın temasta. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği bilinen Mitrovic için Kara Kartal harekete geçti. Yıldız futbolcunun Kartal olması için, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic de menajer gibi çalışıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş golcü transferinde sıcak saatler yaşıyor... Siyah-Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile temas kurdu... Fulham'ın Premier Lig'e veda etmesi sonrasında Mitrovic İngiliz ekibinde kalmak istemediğini yönetime bildirdi. Tecrübeli golcü Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
AVRUPA MITROVIC İÇİN ÖNEMLİ
Takvim'in haberine göre, Kartal'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in Belgrad'da Mitrovic ile birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı... Sırp Tosic, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Sırp golcünün Beşiktaş'tan gelen teklife çok olumlu baktığını söyledi.
TRANSFERDE MENAJERİ GİBİ ÇALIŞIYOR
Dusko Tosic, Beşiktaş'ın çılgın bir taraftarı olduğunu Mitrovic'e anlattığını da ekledi... Sırp futbolcu Tosic, vatandaşı Mitrovic'in Beşiktaş'a transfer olması için adeta bir menajer gibi çalışıyor.
18.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Newcastle, 2015 yılında Mitrovic için Anderlecht'e tam 18.5 milyon Euro bonservis ödedi. 26 yaşındaki golcünün değeri 16 milyon Euro.
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