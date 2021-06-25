25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta forvet transferinde sıcak saatler! Mitrovic transferini Dusko Tosic bitirecek

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Siyah beyazlılar listesinde bulunan forvetler için yakın temasta. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği bilinen Mitrovic için Kara Kartal harekete geçti. Yıldız futbolcunun Kartal olması için, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic de menajer gibi çalışıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta forvet transferinde sıcak saatler! Mitrovic transferini Dusko Tosic bitirecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Beşiktaş golcü transferinde sıcak saatler yaşıyor... Siyah-Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile temas kurdu... Fulham'ın Premier Lig'e veda etmesi sonrasında Mitrovic İngiliz ekibinde kalmak istemediğini yönetime bildirdi. Tecrübeli golcü Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta forvet transferinde sıcak saatler! Mitrovic transferini Dusko Tosic bitirecek

AVRUPA MITROVIC İÇİN ÖNEMLİ

Takvim'in haberine göre, Kartal'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in Belgrad'da Mitrovic ile birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı... Sırp Tosic, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Sırp golcünün Beşiktaş'tan gelen teklife çok olumlu baktığını söyledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta forvet transferinde sıcak saatler! Mitrovic transferini Dusko Tosic bitirecek

TRANSFERDE MENAJERİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Dusko Tosic, Beşiktaş'ın çılgın bir taraftarı olduğunu Mitrovic'e anlattığını da ekledi... Sırp futbolcu Tosic, vatandaşı Mitrovic'in Beşiktaş'a transfer olması için adeta bir menajer gibi çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta forvet transferinde sıcak saatler! Mitrovic transferini Dusko Tosic bitirecek

KARTAL ONU KİRALAYACAK

2018 yılından beri Fulham'da forma giyen Mitrovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kartal oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta forvet transferinde sıcak saatler! Mitrovic transferini Dusko Tosic bitirecek

18.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Newcastle, 2015 yılında Mitrovic için Anderlecht'e tam 18.5 milyon Euro bonservis ödedi. 26 yaşındaki golcünün değeri 16 milyon Euro.

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