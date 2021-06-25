Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Inter transferde masadan kalktı
Gelecek sezon alternatifli bir kadro kurarak gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de başarılı olmak istiyor. Transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlılar, Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Inter'de bulunan Portekizli orta saha için Inter Sporting Lizbon kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, Portekiz ekibinin önerdiği ücret sonrası masadan kalktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Joao Mario'ya dair İtalyan basınından önemli bir gelişme aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da forma giyen yıldız futbolcu için Portekiz kulübü, Inter ile oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmelerini sürdürüyordu.
TRANSFER TIKANDI
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Sporting Lizbon - Inter müzakereleri tıkandı. Portekiz kulübü 3 milyon euroluk bonservis önerirken, İtalyan temsilcisi 3 milyon euroyu kabul etmedi ve masadan kalktı.
Joao Mario'ya Beşiktaş ile beraber Nice ve Villareal de talip olmuş durumda.
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