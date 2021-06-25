25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Inter transferde masadan kalktı

Kartal'a Mario müjdesi! Transferde masadan kalktılar
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.06.2021

Gelecek sezon alternatifli bir kadro kurarak gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de başarılı olmak istiyor. Transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlılar, Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Inter'de bulunan Portekizli orta saha için Inter Sporting Lizbon kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, Portekiz ekibinin önerdiği ücret sonrası masadan kalktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Joao Mario'ya dair İtalyan basınından önemli bir gelişme aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da forma giyen yıldız futbolcu için Portekiz kulübü, Inter ile oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmelerini sürdürüyordu.

TRANSFER TIKANDI

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Sporting Lizbon - Inter müzakereleri tıkandı. Portekiz kulübü 3 milyon euroluk bonservis önerirken, İtalyan temsilcisi 3 milyon euroyu kabul etmedi ve masadan kalktı.

Joao Mario'ya Beşiktaş ile beraber Nice ve Villareal de talip olmuş durumda.

Beşiktaş Ghezzal'ın alternatifini belirledi! O isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Ghezzal'ın alternatifini belirledi! O isim... Beşiktaş Ghezzal'ın alternatifini belirledi! O isim...
İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Borre bombası! İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Borre bombası!
Kartal'ın transfer planları belli oldu! Dünya yıldızı... Kartal'ın transfer planları belli oldu! Dünya yıldızı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör